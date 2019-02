Germania, inflazione accelera all’1,6% su base annua

editato in: da

(Teleborsa) – Accelera l’inflazione della Germania a febbraio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento dell’1,6% su base annua. Il dato precedente segnava invece un 1,4%. La lettura attuale è superiore alle attese dagli analisti che prevedevano l’1,5%.

Su base mensile, i prezzi sono indicati in crescita dello 0,5%, rispetto al mese pretendete in cui si segnava un -0,8% e sono in linea con la stima degli analisti a +0,5%.

L’inflazione armonizzata mensile ha riportato un aumento dello 0,5% a febbraio contro il -1% registrato a gennaio, con un valore inferiore al consensus che attendeva 0,6%.

L’inflazione armonizzata annuale si è attestata all’1,7% in linea con il consensuse con il dato del mese precedente.