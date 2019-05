Germania, il PIL del 1° trimestre si conferma in espansione

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia della Germania si conferma in evidente crescita nel primo trimestre del 2019. Il dato definitivo del PIL, infatti, registra una espansione dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti, come indicato nella stima preliminare ed in linea con le attese degli analisti.

Lo annuncia l’Ufficio statistico federale tedesco che ricorda la stagnazione registrata nel quarto trimestre 2018 e la lieve flessione riportata nel terzo trimestre dello scorso anno.

Su base annua, la crescita è stata confermata allo 0,6% (come stimato nella lettura preliminare), che conferma tuttavia un rallentamento rispetto al +0,9% del quarto trimestre ed al +1,1% del terzo trimestre.