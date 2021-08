Germania, IFO: meno persone lavorano in smart working

editato in: da

(Teleborsa) – Diminuisce leggermente la percentuale di dipendenti che lavorano da casa in Germania. Lo rileva un sondaggio mensile dell’IFO Institute sottolineando che agosto la percentuale di quanti lavorano da casa almeno per una parte del tempo è scesa dal 25,5% al 23,8%.

“Con l’aumento del numero di persone vaccinate, sempre più dipendenti tornano in ufficio. Tuttavia, il calo delle persone che lavorano da casa in agosto è meno pronunciato rispetto ai mesi precedenti. Questo indica che la proporzione si stabilizzerà probabilmente a un livello superiore a quello precedente la pandemia”, dice Oliver Falck, direttore del Centro ifo per l’organizzazione industriale e le nuove tecnologie.

Il calo – evidente in tutti i settori economici – stato particolarmente forte nella produzione farmaceutica, dal 35,8% al 15,7%. Tuttavia, alcuni settori si sono opposti a questa tendenza, con la proporzione di impiegati che lavorano da casa in realtà in aumento.

Nell’industria chimica, ad esempio, è aumentata dal 18,2 al 19,5 per cento; nella produzione di cuoio, legno e paglia, dal 5,8 all’8,5 per cento; nei servizi postali e di corriere, dal 24,2 al 27,2 per cento; e nella programmazione e trasmissione, dal 36,9 al 50,8 per cento.