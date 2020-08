Germania, IFO: imprese si attendono altri 8 mesi di restrizioni

editato in: da

(Teleborsa) – In media le imprese della Germania si attendono restrizioni alle attività del pubblico a causa della pandemia per almeno altri 8 mesi.



È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto economico IFO, segnalando che alcuni settori più esposti, come l’intrattenimento, lo sport e le attività ricreative prevedono il persistere di limitazioni almeno un altro anno, ossia fino al prossimo agosto.

Sul versante opposto, riporta il Financial Times, segmenti come i servizi postali e i corrieri prevedono il permanere di restrizioni per altri sei mesi in media.