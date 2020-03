Germania, IFO: economia verso recessione. I mercati UE sbandano. Tiene Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia tedesca “sta precipitando verso la recessione”. Lo ha indicato l’istituto IFO che ha pubblicato una lettura preliminare dell’indice che misura la fiducia delle imprese tedesche. L’omonimo indicatore IFO, a marzo, in piena emergenza coronavirus, è passato a 87,7 punti dai 96 di febbraio, portandosi sui livelli del 2009. Un chiaro segnale di diffuso pessimismo sull’economia evidenziato anche nei giorni scorsi dal crollo dell’indice Zew.

La notizia ha portato scompiglio tra le borse europee che hanno subito annullato il rimbalzo dell’avvio. Tiene, invece, Piazza Affari, che continua ad essere presa d’assalto dagli acquisti.

Pioggia di vendite sull’Euro / Dollaro USA, che scambia con una pesante flessione dell’1,45%. Vendite diffuse sull’oro, che continua la giornata a 1.474,4 dollari l’oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+11,63%), che raggiunge 22,74 dollari per barile.

Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota +199 punti base, con un decremento di 50 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,72%.

Tra gli indici di Eurolandia spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,81%, sensibili perdite per Londra, in calo dell’1,46%, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,46%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,11%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 16.858 punti. In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+2,06%), come il FTSE Italia Star (2,5%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+6,49%), media (+6,03%) e sanitario (+5,57%).

Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti chimico (-0,68%) e automotive (-0,49%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo A2A (+9,36%), Poste Italiane (+8,57%), Italgas (+7,29%) e Fineco (+7,07%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -3,59%.

Prysmian scende dell’1,32%.

Pensosa Nexi, con un calo frazionale dello 0,77%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Garofalo Health Care (+12,75%), Salini Impregilo (+12,09%), Mediaset (+7,87%) e Banca Farmafactoring (+7,61%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su ASTM, che prosegue le contrattazioni a -7,13%.

In apnea Sesa, che arretra del 5,01%.

Tonfo di Cattolica Assicurazioni, che mostra una caduta del 3,46%.

Lettera su Datalogic, che registra un importante calo del 2,67%.

