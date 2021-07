Germania, IFO: aspettative settore manifatturiero restano elevate a giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Le aspettative di produzione nel settore manifatturiero tedesco sono rimaste a un livello elevato a giugno, con l’indice elaborato dall’IFO Institute che è salito a 27 punti dai 26 punti di maggio.

“I colli di bottiglia nell’offerta per i principali prodotti intermedi stanno attualmente ostacolando un aumento più forte della produzione industriale – spiega Timo Wollmershäuser, Head of Forecasts presso IFO – Tuttavia, gli sviluppi nei diversi settori sono molto vari. Abbiamo visto il miglioramento più forte nelle prospettive di produzione per i produttori di pelletteria e calzature. Il calo più pesante è stato nell’industria farmaceutica”.



Le aspettative nell’industria alimentare sono nettamente migliorate, mentre nei settori dell’abbigliamento, dell’automotive e della produzione di articoli in gomma e plastica, le aspettative sono leggermente migliori rispetto al mese precedente. Le prospettive di produzione per i produttori di macchinari e attrezzature rimangono pressoché invariate ad un livello elevato, così come quelle dell’industria elettrica ed elettronica, dell’industria chimica e dei produttori di metalli di base.

Nel frattempo, sottolinea l’istituto di ricerca con sede a Monaco di Baviera, i produttori di bevande e i produttori di computer hanno leggermente abbassato le loro aspettative, pur rimanendo a un livello elevato. I produttori tessili stanno invece abbassando notevolmente le loro aspettative e prevedono solo una leggera espansione della loro produzione.