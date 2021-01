Germania, GFK conferma crollo sentiment consumatori con secondo lockdown

editato in: da

(Teleborsa) – Il sentiment dei consumatori tedeschi si deteriora ancora, a causa delle rigide misure assunte dal governo per frenare la terza ondata di pandemia, che ha colpito le aspettative per il mese di febbraio.

L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per febbraio un valore negativo di -15,6 punti, che si confronta con -7,5 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -8,1). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -7,9 punti.

Tornano a peggiorare le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che scende di 3,1 punti a quota 1,3. Si deteriora invece l’indice sulle aspettative dei redditi (a 2,9 punti), mentre l’indicatore sulla propensione a spendere è crollata a zero punti rispetto ai 36,6 del mese precedente, registrando un calo simile a quello della primavera scorsa.

“La chiusura dei ristoranti e di una larga parte del commercio al dettaglio, a metà dicembre 2020, ha avuto un effetto dannoso sulla spesa dei consumatori come il primo lockdown scattato la scorsa primavera”, spiega Rolf Burkl, esperto del GfK, aggiungendo “se si vuole recuperare in modo sostenibile, i contagi dovranno diminuire più di quanto non sia avvenuto fino ad oggi, in modo che le misure possano essere notevolmente allentate. Ciò significa che dovremo aspettare un po’ prima di vedere la ripresa che molti speravano quest’anno”.