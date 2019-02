Germania, frena l’inflazione nel mese di gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Confermata in rallentamento l’inflazione in Germania nel mese di gennaio, come indicato nella stima preliminare.

Secondo l’ufficio statistico Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato una flessione dello 0,8% su base mensile, come stimato dagli analisti.

Su base annua la crescita dell’inflazione si attesta al +1,4%. Nel mese di dicembre, la variazione era stata dell’1,6%.

Quanto all’inflazione armonizzata, i prezzi al consumo hanno registrato un calo dell’1% su mese, in linea con le indicazioni preliminari, mentre su anno sono cresciuti dell’1,7% come segnalato nella prima stima.