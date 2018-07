Germania e dazi preoccupano i mercati. Milano -1%

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun segnale di ripresa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano negative a metà seduta.

A minare il sentiment i segnali di crisi in seno al Governo tedesco, spaccato sulla questione migranti, oltre ai mai sopiti timori per un’escalation della guerra commerciale. Secondo le ultime indiscrezione, per ora smentite, gli Stati Uniti avrebbero intenzione di abbandonare anche il WTO.

Nessun aiuto dal fronte macroeconomico:il PMI manifatturiero dell’Eurozona è sceso ancora portandosi ai minimi di un anno e mezzo.

La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA recupera fino a 1,163.

Tra le commodities, stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.248,5 dollari l’oncia, mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è fermo dopo l’ultimo tweet di Trump nel quale il Presidente USA ha chiesto all’Arabia Saudita di incrementare la produzione di greggio.

La delicata situazione in Germania mette sotto pressione lo spread, che sale fino a 244 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,74%.

Tra le principali Borse del Vecchio Continente Francoforte lima lo 0,37%, Londra accusa un calo dello 0,99%, Parigi dello 0,79%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB lascia sul parterre l’1,05% e si attesta su 21.399 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.588 punti, in calo dell’1,00%. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,64%), come il FTSE Italia Star (-0,9%).

Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato Moncler, che segna un aumento dell’1,33%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che crolla (-14,42%) allineandosi verso il prezzo offerto da CVC per rilevare la quota di maggioranza della società farmaceutica.

Ancora vendite su Mediaset, che estende i forti ribassi messi a segno nell’ultima sessione della scorsa ottava in scia ad un downgrade.

Prestazione negativa per Prysmian nel primo giorno di aumento di capitale, anche se i diritti avanzano di oltre 6 punti percentuali.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Salini Impregilo (+2,60%), Geox (+1,49%), Maire Tecnimont (+1,30%) e IGD (+1,00%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -5,74%.

Affonda EI Towers, con un ribasso del 3,06%.

Crolla Datalogic, con una flessione del 2,69%.

Vendite a piene mani su IMA, che soffre un decremento del 2,14%.