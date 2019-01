Germania, disagi negli aeroporti a causa di scioperi e maltempo

editato in: da

(Teleborsa) – Caos e disagi per i viaggiatori che si trovano in Germania oggi, in data 10 gennaio, a causa dello sciopero indetto dagli addetti alla sicurezza e che vede coinvolti gli scali di Duesseldorf, Colonia e Stoccarda, tre dei maggiori aeroporti del paese.

Proclamato dal sindacato Verdi, il maggior rappresentante del settore, la giornata di fermo , con cui si rivendica un aumento salariale per la categoria di 20 euro all’ora, ha colpito di sponda anche gli scali di Berlino e Monaco comportando difficoltà per oltre 100.000 passeggeri a causa dei 640 collegamenti cancellati.

A non migliorare la situazione già tesa, cancellati anche 100 altri voli dall’aeroporto internazionale di Monaco per le avverse condizioni meteo che imperversano sulla Baviera.

(Foto: Thomas Wolf CC BY-SA 3.0)