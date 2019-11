Germania, deludono le vendite al dettaglio di novembre

editato in: da

(Teleborsa) – A due velocità il commercio al dettaglio in Germania nel mese di novembre. Le vendite in termini reali hanno registrato un incremento dello 0,8% su mese, dopo il +3,4% registrato ad ottobre. Il dato delude le attese degli analisti che erano per un +3%.

In termini nominali la variazione del commercio al dettaglio è stata pari a +1%.

Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), invece, la variazione annua è risultata pari a -1,9% contro il +0,1% di ottobre, risultando sotto le attese che indicavano un +0,2%.