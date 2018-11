Germania, consumi stagnanti nonostante salute mercato lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Consumi in frenata in Germania a ottobre, a conferma di un trend in atto dalla scorsa estate ed a dispetto di un mercato del lavoro che si conferma in ottima salute. Lo rilevano le ultime statistiche mensili su vendite al dettaglio e disoccupazione.

Consumi al palo



Le vendite al dettaglio a ottobre sono calate dello 0,3%, in linea con il dato del mese precedente, che è stato rivisto al ribasso rispetto ad un preliminare +0,1%. Il dato segnala una stagnazione dei consumi e risulta inferiore alle attese degli analisti, che indicavano una crescita dello 0,4%.

Le vendite però registrano su anno un robusto incremento del 5% superiore al 2,7% del consensus, dopo il -2,8% rilevato a settembre. Il numero dei giorni lavorativi però è di 26 contro i 24 di ottobre 2017.

Mercato del lavoro in piena salute

I dati sui consumi sono compatibili con un mercato del lavoro che si conferma al top in Europa. Secondo i dati pubblicati ieri dall’Ufficio federale del lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso al 5% dal 5,1% precedente, risultando migliore dlele attese che indicavano un livello stabile.

Accelera la riduzione dei disoccupati che segnano -16 mila unità rispetto alle -12 mila del mese precedente e contro le -10 mila stimate dagli analisti. Il numero complessivo dei disoccupati si porta così sotto i 2,2 milioni (dato destagionalizzato).

Prezzi import in accelerazione

La Germania, locomotiva dell’Eurozona e fortemente vocata all’export, mostra anche un anda,mento dei prezzi import in linea con un interscambio commerciale brioso. A ottobre, i prezzi import su anno hanno accelerato al 4,8% dal 4,4% precedente, riportando su mese una crescita dell’1%.