Germania, consumatori tedeschi sempre più pessimisti

(Teleborsa) – E’ in frenata la fiducia dei consumatori tedeschi, lo segnala l’indice GFK, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.

Il dato, reso noto dall’Istituto GFK che mensilmente conduce l’inchiesta, ha rilevato per il mese di novembre un valore di 9,6 punti in calo rispetto ai 9,8 punti precedenti. Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che indicavano un livello stabile rispetto ad ottobre.

“Oltre a noti fattori di rischio come la recessione economica globale, i conflitti commerciali e il caos della Brexit, vi sono sempre più segnalazioni di perdite di posti di lavoro, ad esempio nel settore automobilistico e sui mercati finanziari. Questi eventi hanno nuovamente smorzato l’umore dei consumatori e l’ottimismo sta diminuendo. Di conseguenza, il clima dei consumatori è sceso al livello più basso da novembre 2016 con un valore di 9,6 punti – spiega Rolf Bürkl, esperto di GFK – . Ciononostante, quest’anno i consumi privati ??rimarranno un pilastro importante per l’economia tedesca – supponendo che le attuali crisi non aumentino ulteriormente e che sia la politica che l’economia contrastino la crescente paura della perdita di posti di lavoro”.