Germania, con sciopero Ryanair a rischio basi e posti lavoro

(Teleborsa) – Conto alla rovescia per il maxi sciopero dei piloti Ryanair in Germania, che colpisce 150 voli sui 400 complessivi, con possibili effetti a cascata sulla sua operatività e sul futuro mantenimento dei livelli occupazionali.

La compagnia low cost irlandese ha già avvertito che potrebbe tagliare rotte e posti di lavoro se le proteste, estese in ambito europeo, dovessero proseguire. Queste agitazioni erano già state annunciate, ma il primo a muoversi è stato il sindacato tedesco dei piloti Cockpit, che ha proclamato 24 ore di sciopero per la giornata di domani 12 settembre 2018.

“Queste minacce di sciopero possono solo danneggiare gli affari di Ryanair in Germania, e se continuano, porteranno a tagli di basi e tagli di posti di lavoro sia per i piloti tedeschi che per l’equipaggio di cabina, in particolare in alcune basi secondarie tedesche”, ha avvertito Kenny Jacobs, responsabile del marketing della compagnia.