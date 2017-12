Germania, Bundesbank rivede al rialzo stime crescita 2017 e 2018

(Teleborsa) – L’economia della Germania è in salute. Lo assicura il presidente della Deutsche BundesBank, Jens Weidmann, rivedendo al rialzo le stime di crescita del PIL.

“Osserveremo un persistente alto ritmo di crescita economica non solo nell’ultimo trimestre del 2017 e nel primo del 2018, ma per tutto il prossimo anno, durante il quale l’economia tedesca crescerà in maniera robusta”, ha dichiarato Weidmann nel Bollettino mensile della Bundesbank. La banca nazionale tedesca ha rivisto al rialzo le stime sul PIL 2017 e 2018 portandole rispettivamente a +2,5% e +2,6%. Per il 2019 e 2020 prevede, invece, un rallentamento rispettivamente a +1,7% e +1,5%.

“Le ulteriori opportunità di crescita restano limitate, soprattutto, dall’elevato livello di utilizzo della capacità produttiva e, in particolare, dalla scarsità di lavoratori”, spiega il numero uno della Bundesbank prevedendo una scenario di piena occupazione che si tradurrà “in un aumento dei salari in un mercato del lavoro ormai a collo di bottiglia”.,

Relativamente ai prezzi, l’inflazione rimarrà contenuta. Il target fissato dalla BCE del 2% potrebbe raggiungersi solo nel 2021, rivela la Banca Nazionale tedesca.