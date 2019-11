Germania, Bundesbank: economia debole ma nessuna recessione in arrivo

editato in: da

(Teleborsa) – La crescita in Germania, la più grande economia europea, rimarrà debole nel quarto trimestre, ma non c’è motivo di temere una recessione e vi sono segnali che le prospettive per il suo vasto settore industriale possano stabilizzarsi. Lo afferma la Bundesbank che prevede una conferma dell’attuale tendenza anche per la fine dell’anno.

La Germania è sfuggita a una recessione nell’ultimo trimestrecon un’espansione trimestrale dello 0,1% migliore del previsto, ma è probabile che il dato abbia indicato una “stabilizzazione” e non un rimbalzo poiché i settori focalizzati sull’esportazione continuano a soffrire, sottolinea la banca centrale tedesca.

“Questa fase di debolezza della congiuntura tedesca andrà presumibilmente avanti, anche nell’ultimo trimestre del 2019” – si legge nel bollettino mensile di novembre -. “Stando alle stime pubblicate oggi, la situazione non dovrebbe però neppure peggiorare in modo apprezzabile”.