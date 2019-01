Germania, bandita la compagnia aerea Mahan Air

editato in: da

(Teleborsa) – Già nel corso di questa settimana, l’Ufficio federale dell’Aeronautica tedesca ritirerà il permesso di volo relativo allo spazio aereo teutonico per la compagnia iraniana Mahan Air.

È quanto si apprende da Sueddeutsche Zeitung, Ndr e Wdr, secondo cui la misura restrittiva sarebbe riconducibile al sospetto che, in passato, servizi segreti della Repubblica Iraniana avessero effettuato attentati terroristici in Europa, proseguendo oggi nella loro pianificazione.

L’iraniana Mahan era stata inserita già nel 2011 all’interno della black list redatta dagli Stati Uniti. Per gli americani, gli aerei della compagnia sono utilizzati per trasportare armi, munizioni e combattenti in Siria.