Germania Airlines new entry sul mercato albanese

editato in: da

(Teleborsa) – Germania Airlines, uno dei vettori low cost tedeschi, si appresta a entrare nel mercato albanese dopo essersi avvicinata geograficamente, avendo cominciato a operare da oltre un anno voli dal Kosovo verso Parigi e Copaneghen. L’annuncio è arrivato da Rolf Castro-Vasquez, CEO dell’aeroporto internazionale di Tirana.

L’arrivo di Germania Airlines è considerato una via d’uscita al caro prezzi sulle tratte esistenti tra l’Albania e le destinazioni tedesche. All’aeroporto di Tirana, in attesa dell’inizio delle operazioni di Air Albania, i voli da e per l’Italia rappresentano il 50% dei movimenti, garantiti da Alitalia, Blue Panorama, Ernest Airlines e Albawing.

In totale sono 18 le compagnie che operano sullo scalo di Rinas, tra cui Lufthansa, Turkish Airlines, Pegasus Airlines e Volotea.