Gequity, soci approvano transazione con ex amministratore Ventimiglia

(Teleborsa) – L’assemblea ordinaria di Gequity ha approvato la proposta transattiva formulata da Arrigo Maria Alduino Ventimiglia Di Monteforte, ex Amministratore dell’allora Società Investimenti e Sviluppo (oggi Gequity) convenuto nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla società per esercitare un’azione di responsabilità.

L’Assemblea del 29 aprile 2019 aveva già approvato le proposte transattive formulate dai Signori Bassi, Creti, Dagnino, in via singola, e dai Signori Squillace e Valducci, unitamente alla compagnia AIG Europe LTD, volte alla definizione, esclusivamente nei loro confronti e con esclusivo riferimento alla quota ideale di responsabilità interna di ciascuno, in qualità di ex Amministratori della vecchia società. A seguito dell’approvazione di quegli accordi, la società aveva già incassato la somma complessiva di 422.500 euro. Per quest’ultimo accordo Gequity incasserebbe la somma di 35.000 euro.