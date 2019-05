Gequity chiude ancora in rosso il trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Gequity ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 in data odierna. Il documento evidenzia un Risultato di Periodo negativo per 179 mila euro, rispettivamente in linea con quanto registrato nel primo trimestre del 2018 in cui il valore si attestata a meno 183 mila euro.

L’Ebitda, anch’esso in rosso e anch’esso in linea con quello del periodo di confronto che perdeva 166 mila euro, si presenta con un meno di 160 mila.

Il Patrimonio Netto è stato pari a 76 mila euro, in contrazione rispetto ai 255 mila registrati al 31 dicembre 2018 mentre l’Indebitamento finanziario è lievemente aumentato a 1.307 mila euro dai 1.240 mila euro del 31 dicembre 2018.