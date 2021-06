Gequity, assemblea approva bilancio e rinvia a nuovo la perdita

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Gequity, holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato all’unanimità di rinviare a nuovo la perdita risultante dal bilancio d’esercizio 2020, pari a 975.274,84 euro.

I soci hanno anche deliberato all’unanimità di approvare con voto vincolante la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e si sono espressi in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.