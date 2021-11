Geox, vendite evidenziano segnali “incoraggianti” di ripresa

(Teleborsa) – Geox ha visto nei primi nove mesi dell’anno “segnali incoraggianti di ripresa”, soprattutto nei canali e nei mercati meno impattati dalla pandemia. I ricavi consolidati si sono attestati a 463,5 milioni, in aumento del +7,8% rispetto all’esercizio precedente (+8,9% a cambi costanti) grazie all’ottimo recupero iniziato nel secondo trimestre favorito dalle progressive riaperture dei negozi.

I ricavi on line hanno rappresentato quasi un terzo del fatturato totale e sono in crescita del +30% sia rispetto allo scorso anno che al 2019; la Russia (9% del fatturato totale) ha riportato ricavi in aumento del +44% sui nove mesi 2020 e del +11% sui nove mesi 2019. La Cina, rispetto ai nove mesi 2020, ha riportato una crescita del +6,9% con vendite comparabili in crescita del +19%.

Il quarto trimestre ad oggi sta consolidando questo trend positivo con le vendite comparabili dei negozi diretti in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 (+50%) e superando leggermente anche quelle dello stesso periodo 2019 (+3%). Il tutto accompagnato da una significativa riduzione degli sconti.

“Tutte queste evidenze – sottolinea una nota – ci rendono ancora più convinti sulla validità del percorso strategico intrapreso basato sull’ormai completata razionalizzazione del Gruppo con l’uscita dai segmenti di business non profittevoli. Ciò permetterà di liberare maggiori risorse da allocare alle attività più strategiche per l’incremento della rilevanza dei valori del brand e sulla definizione di un modello di business omnicanale, focalizzato sulla centralità della clientela e della distribuzione, che sia sempre più efficiente e profittevole”

Maggiori dettagli sulle linee strategiche del Gruppo saranno forniti durante la presentazione del prossimo Business Plan nell’Investor Day del 2 Dicembre.