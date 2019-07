Geox, primi sei mesi dell’anno in contrazione

editato in: da

(Teleborsa) – Semestrale in calo per il Gruppo Geox che ha visto ricavi consolidati al 30 giugno 2019 attestarsi a 399,4 milioni, in riduzione del 3,5% rispetto all’esercizio precedente (-3,6% a cambi costanti). I risultati della prima metà dell’anno sono stati impattati principalmente dall’andamento del secondo trimestre, caratterizzato da condizioni climatiche inusuali, e dal calo del numero dei negozi in franchising.

Il risultato operativo si attesta a 1,6 milioni di euro contro euro gli 8,8 milioni raggiunti nel primo semestre 2018 e risente principalmente degli effetti legati alla riduzione del fatturato. L’EBITDA, escludendo gli effetti dell’IFRS 16, si palesa a 18,7 milioni rispetto ai 25,2 milioni del primo semestre 2018. Includendo gli impatti del principio IFRS 16, l’EBITDA nel primo semestre 2019 si attesta a euro 54 milioni.

Matteo Mascazzini, Amministratore Delegato di Geox ha commentato:”La prima metà del 2019 ha evidenziato un contesto particolarmente sfidante, caratterizzato da condizioni meteorologiche fortemente anomale (freddo e pioggia) nei mesi di Aprile e Maggio che hanno determinato un ritardo della partenza della stagione Primavera Estate 2019 e spinto tutti i principali Brand ad intensificare ed anticipare le proprie azioni promozionali per contrastare la riduzione di vendite di inizio stagione.”

Il titolo chiude la giornata a 1,31 euro, con un calo dello 0,91%.