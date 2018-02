Geox, nel 2017 migliora la redditività. Fatturato stabile

(Teleborsa) – Geox chiude il 2017 con un fatturato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. I ricavi risultano pari a 884,5 milioni di euro (-1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti) con la crescita del canale multimarca che compensa parzialmente la programmata razionalizzazione della rete dei negozi monomarca.

Il Risultato operativo lordo (EBITDA) si attesta ad euro 64,0 milioni, pari al 7,2% dei ricavi, rispetto a euro 47,6 milioni del 2016 (pari al 5,3% dei ricavi) mentre l’utile netto risulta pari a 15,4 milioni dai 2,0 milioni nel 2016.

La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo evidenzia una posizione finanziaria negativa pari a euro -5,4 milioni, in forte miglioramento rispetto a -35,9 milioni al 31 dicembre 2016, al netto della valutazione al fair value dei contratti derivati che incide negativamente per euro -20,5 milioni (+15,7 milioni al 31 dicembre 2016).

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,06 per azione, per un ammontare complessivo di circa euro 15,6 milioni. Il pagamento del dividendo, se approvato all’assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 23 maggio 2018 (con stacco cedole il 21 maggio e record date il 22 maggio).

Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox ha commentato: “I risultati 2017 evidenziano i primi risultati concreti della nuova strategia incentrata sull’aumento della redditività e sull’ottenimento di un business sano e profittevole”.

“Confido infine che tali risultati, congiuntamente agli investimenti fatti nello stile, nei nuovi prodotti, nel nuovo concept dei negozi, nella comunicazione incentrata sul binomio tecnologia-stile e nella forza commerciale nei mercati a grande potenziale, ci permetteranno di conseguire, a breve, anche una crescita solida”.