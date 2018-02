Geox, Matteo Mascazzini nominato amministratore delegato

(Teleborsa) – Matteo Mascazzini è stato nominato amministratore delegato e membro del comitato esecutivo di Geox. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

Mascazzini, 48 anni, proviene dal gruppo Gucci. In precedenza, dal 2003 al 2007 è stato Chief Operating Officer e Chief Financial Officer nel gruppo Giorgio Armani in America e in Giappone e dal 1995 al 2002 ha operato nel gruppo Versace come controller prima in America e poi di gruppo.