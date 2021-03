Geox: forte impatto della pandemia su 2020 con ricavi -33%

editato in: da

(Teleborsa) – I risultati del 2020 di Geox sono stati profondamente segnati dalla pandemia da Covid-19. I ricavi consolidati si sono attestati a 534,9 milioni di euro (-33,6% a cambi correnti, -33% a cambi costanti) impattati dalle chiusure temporanee e dalla razionalizzazione distributiva attuata.

Si è registrata una forte crescita del canale online diretto (+41%). Il risultato operativo della gestione ordinaria (ebit rettificato) si attesta a -111 milioni di euro (-3,1 milioni nel 2019) impattato dalla riduzione di fatturato dovuta al lockdown soprattutto nel secondo e quarto trimestre.

La società ha registrato una importante riduzione dei costi operativi per circa 60 milioni (-15%) con un indebitamento al 31 dicembre 2020 (ante ifrs 16) a -99,8 milioni di euro (+6,5 milioni al 31 dicembre 2019).

L’inizio del 2021 evidenzia alcuni segnali incoraggianti nei mercati e nei canali meno impattati dalle chiusure le vendite comparabili sono positive in Russia +18% da inizio anno e +18% sul 2019 ed in Cina +76% da inizio anno. Il canale online diretto è in ulteriore rafforzamento +72% da inizio anno. Viene proposta all’assemblea l’adozione di un nuovo sistema di long term incentive per il management di tipo stock grant & cash a supporto del raggiungimento degli obiettivi del piano strategico 2021-2023 in via di definizione.

“Nel corso del 2020 – spiega Geox – quasi un quarto della nostra rete distributiva ha subito interruzioni della propria operatività con picchi di chiusure temporanee nel secondo e nel quarto trimestre. Tutto ciò, oltre a determinare un inevitabile e rilevante calo di fatturato e di margine, ha comportato anche importanti oneri straordinari legati all’incremento dei livelli di invenduto, alla chiusura dei negozi, alle difficoltà dei nostri clienti”.

In questo contesto il Gruppo Geox, ha implementato le azioni necessarie a proteggere la liquidità dell’azienda ed i dipendenti, ha effettuato una incisiva azione di riduzione dei costi (circa 60 milioni di risparmi) ed accelerato la definizione di un modello di business più snello, più efficiente e più rispondente al nuovo contesto di mercato.

