Geox, Equita sim alza il target price

(Teleborsa) – Rialzo marcato per Geox, che tratta in utile dell’1,77% sui valori precedenti.

Gli analisti di Equita sim hanno alzato il prezzo obiettivo a 2,8 euro che si confronta con i 2,63 euro delle attuali quotazioni. Confermato il giudizio “hold”.

La tendenza ad una settimana dell’azienda delle scarpe che respirano è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Geox, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 2,628 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,674. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 2,608.