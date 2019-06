Geox, avvio nuovo programma acquisto azione proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Al via il buyback di Geox. La società di calzature e abbigliamento comunica l’avvio, a partire dal 5 giugno 2019, del programma di acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 3.996.250 azioni ordinarie (rappresentative dell’1,54% dell’attuale capitale sociale), in esecuzione della delibera assembleare del 16 aprile 2019.

Il Programma è finalizzato all’acquisto di azioni proprie Geox da destinare a servizio del Piano di Stock Grant 2019-2021 approvato dall’Assemblea del 16 aprile 2019.

Attraverso l’adozione del Piano di Stock Grant 2019-2021, la Società intende promuovere e perseguire i seguenti principali obiettivi:

(i) coinvolgere ed incentivare i beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Gruppo;

(ii) favorire la fidelizzazione dei beneficiari, incentivandone la permanenza all’interno del Gruppo;

(iii) condividere ed allineare gli interessi dei beneficiari con quelli della Società e degli azionisti nel medio-lungo periodo, riconoscendo al management il contributo dato all’incremento di valore della Società.

Gli acquisti delle azioni saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che l’acquisto potrà essere effettuato ad un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o diminuzione, in misura superiore al 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa rilevato nel giorno di negoziazione precedente la data di acquisto. I volumi massimi di acquisto giornalieri non potranno essere superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data dell’operazione di acquisto. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa e regolamentazione vigente.

Il programma di acquisto avrà inizio il 5 giugno 2019 e terminerà entro il 18 dicembre 2019, fermo restando che la sua esecuzione potrà essere revocata e tempestivamente comunicata al mercato.

Alla data odierna Geox non detiene azioni proprie. Le società controllate non detengono azioni Geox.