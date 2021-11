Gentiloni: “UE in espansione ma esistono rischi. Non rilevati effetti inflazione su salari”

(Teleborsa) – L’UE non si fa intimidire dalle minacce arrivate dal Premier bielorusso Aleksander Lukashenko, che ha ipotizzato un blocco delle forniture di gas all’Europa come rappresaglia pe le sanzioni imposte da Bruxelles a causa della gestione dell’emergenza migranti. Lo ha detto il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa sulle previsioni economiche d’autunno.

La UE ne consueto rapporto d’autunno ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita europee a +5% e quelle dell’Italia a +6,2%, ritoccando al rialzo anche le stime di inflazione che si aggirano sul 2,4% per effetto dell’aumento dei costi energetici. Stime che confermano una ripresa che “sta mutando da rimbalzo a espansione” – ha sottolineato il Commissario all’Economia – anche se si presentano “alcuni venti contrari” come l’andamento die contagi Covid, l’inflazione e la catena di approvvigionamento.

“Certamente non ci facciamo intimidire dalle minacce di Lukashenko”, ha chiarito Gentiloni, ipotizzando invece un rafforzamento delle relazioni con il Nord Africa e la Russia nel breve e medio periodo.

Sempre parlando della crescita dell’inflazione, il Commissario ha escluso per il momento effetti di secondo livello sulla crescita dei salari, affermando “quando diciamo che non vediamo al momento un aumento dei salari che vada oltre la produttività, cioè effetti di secondo livello, guardiamo alla realtà”, ma questo “non significa che non possano accadere in futuro”.

Gentiloni, infine, ha chiarito che “è impossibile” includere i cosiddetti “rischi politici”, perlopiù legati a nuove elezioni, all’interno delle previsioni macroeconomiche, ma ha ammesso che questi ci sono ed ha citato il caso del Portogallo, dove “il governo si è ritrovato senza maggioranza sul progetto di bilancio” ed implica che si dovrà procedere con elezioni anticipate.