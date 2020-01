Gentiloni: “Sui conti non chiediamo miracoli all’Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Green Deal della nuova Commissione europea “rappresenta un’opportunità per l’Italia. Nella marcia verso la neutralità climatica siamo fra i più avanzati in Europa. La strategia europea di transizione ambientale faciliterà il rilancio dei nostri investimenti pubblici. E’ una occasione per guardare oltre la dimensione della politica del giorno per giorno. Lo ha detto Paolo Gentiloni, eurocommissario all’Economia, in una intervista su La Stampa.

Quanti ai conti pubblici della Penisola “non chiediamo miracoli, ma di mettere il debito pubblico in una traiettoria discendente. E’ nell’interesse del Paese – sottolinea Gentiloni – perchè rassicura i mercati e produce risorse per il bilancio. Questo il Governo italiano lo sa benissimo”.