Gentiloni, rivedere Patto stabilità per favorire transizione

(Teleborsa) – Il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni torna a parlare del Patto di Stabilità e di una sua revisione in senso più “realistico”, considerato l’impatto ed il mutamento dello scenario prodotto dalla opandemia.

“Abbiamo fatto la scelta giusta nel dare il sostegno all’economia, dobbiamo mantenerlo anche l’anno prossimo”, ha affermaton Gentiloni, partecipando al Brussels Economic Forum.

Il Commissario ha preventivato però un approccio “più selettivo se la situazione va bene”, indicando che occorre “essere cauti nelle politiche di bilancio e rivedere le regole per renderle più realistiche” in un contesto in cui i debiti sono quasi tutti sopra il 100%.

“Ci servono regole applicabili e utili alla transizione, trovare un consenso non sarà facile – ha ammesso – ma la resilienza si costruisce anche se hai fiducia nelle regole comuni, se non ce l’hai è a rischio”.