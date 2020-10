Gentiloni: probabile rallentamento dell’economia nel quarto trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Le nuove misure restrittive adottate in molti Paesi rischiano di rallentare l’economia europea ma “sono sfortunatamente necessarie ancora una volta per appiattire la curva”. È quanto ha dichiarato il Commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, nel corso di una conferenza online organizzata dal think thank di affari europei CEPS.

“Probabilmente rallenteranno significativamente l’attività economica nel quarto trimestre di quest’anno”, ha detto Gentiloni che ha sottolineato come l’accelerazione della pandemia chiama i leader europei a “raddoppiare gli sforzi per concludere l’accordo sul quadro finanziario pluriennale e sulla prossima generazione della Ue senza ulteriori indugi: prima accadrà ciò, prima potrà essere avviato il processo di ratifica e prima sarà possibile attuare il Next Generation Eu“.

In merito alle misure già in campo per sostenere l’economia dopo la crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19, il Commissario europeo ha aggiunto: “dobbiamo mantenere il sostegno all’economia. Quanto è necessario, per tutto il tempo necessario”.