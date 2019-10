Gentiloni, obiettivo UE 1.000 miliardi di investimenti per l’ambiente

editato in: da

(Teleborsa) – L’obiettivo della nuova Commissione europea è mettere in campo oltre 1.000 miliardi di investimenti in sostenibilità ambientale“. Lo ha detto il Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio alla presentazione del rapporto ASviS sulla sostenibilità.

La Commissione punterà ad “integrare gli obiettivi sviluppo sostenibile nella procedura del semestre europeo, attraverso cui si verificano gli impegni delle politiche di bilancio dei Paesi membri”. La crescita “oltre che quantitativa deve essere anche sostenibile”, ha aggiunto.

Tra gli altri obiettivi della Commissione europea, inoltre, c’è la revisione del “sistema di tassazione, innanzitutto sull’energia”, perché la tassazione “è uno dei modi con cui l’UE può influenzare i comportamenti dei produttori e dei consumatori”. Il sistema fiscale sarà ad esempio “meno favorevole all’uso dei carburanti inquinanti e dei combustibili fossili“.