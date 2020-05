Gentiloni, indipendenza BCE è base politica monetaria

editato in: da

(Teleborsa) – “La BCE è un’istituzione indipendente. La sua indipendenza è alla base della politica monetaria europea”: queste le parole del Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni in un tweet dopo la sentenza dellaCorte tedesca sul programma di acquisti della Banca Centrale Europea.

Oggi, infatti, la Corte costituzionale tedesca ha confermato la costituzionalità del Piano QE della BCE, ma con alcuni rilievi, dando tempo 3 mesi al Board di Francoforte per dare una risposta. Intanto, un portavoce dell’Eurotower ha confermato che il direttivo si riunirà in serata per discutere e valutare la sentenza, non per prendere decisioni al riguardo, sottolineando che la BCE “commenterà nei tempi adeguati” la sentenza.

Le reazioni – Gettano acqua su un possibile fuoco le parole del Ministro delle finanze tedesco: “Proprio in questi giorni, in cui a causa della pandemia siamo di fronte a uno sforzo notevole, la moneta unica e la politica monetaria comune ci tengono uniti in Europa”, ha detto Scholz sottolineando che “la Bundesbank per ora può continuare a partecipare al programma comune” e il governo tedesco ha tre mesi di tempo per spingere la Bce a una verifica. “Anche le decisioni sugli aiuti attuali non sono a rischio“, ha voluto precisare.

Sulla stessa linea anche il Ministro Gualtieri secondo il quale “La sentenza della Corte tedesca sul Qe della Bce non riguarda in alcun modo le misure di politica monetaria assunte dalla Bce per far fronte all’emergenza Covid, compreso il programma Peep e la modalità della sua implementazione”. “Sono certo – ha proseguito – che il chiarimento da parte della Bce avverrà in tempi rapidi, e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica, consentendo alla Bundesbank di continuare ad acquistare titoli di Stato tedeschi nell’ambito del precedente Pspp”.