Gentiloni: “Governo saggio su Popolare di Bari”

(Teleborsa) – Sulla Banca Popolare di Bari il Governo ha preso una “decisione saggia” e “importante” che viene “incontro alle esigenze dei cittadini della Puglia e delle imprese”.

A dirlo è il commissario UE agli Affari economici Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti italiani a margine di una conferenza stampa a Strasburgo sulla scelta della maggioranza di intervenire per salvare l’istituto.

“Penso innanzitutto che il governo italiano abbia preso una decisione saggia che è quella di venire incontro alle esigenze dei cittadini della Puglia e delle imprese di quella zona, perché salvare quella banca è stata un decisione importante“, ha dichiarato il commissario UE.

“Credo – ha aggiunto Gentiloni – che lo abbia fatto puntando a un piena compatibilità con le regole europee e penso che su questo il governo sia in contatto con gli uffici della Commissione, in particolare con la Dg Competition (La direzione generale Concorrenza, ndr); ma per ora stiamo parlando solo di contatti fra questi uffici, vedremo nelle prossime settimane”.

In merito al rischio di uno stop da parte della Commissione, visto il precedente negativo della vicenda della banca Tercas, Gentlioni ha ricordato che “non è una valutazione che devo fare io, tanto meno in questo momento, in un fase assolutamente preliminare”.

“L’unica cosa che posso dire io da cittadino italiano ma anche da commissario europeo – ha insistito l’ex premier – è che credo che salvare questa banca, e farlo con l’obiettivo di rispettare i criteri dell’Unione europea, sia stata una scelta giusta da parte del governo. Poi vedremo nelle prossime settimane se ci sarà necessità di notifiche, di discussione con i servizi della Commissione europea. Ma è presto per dirlo oggi”, ha concluso.