Genova, Toninelli: “Tornerà più forte in pochi mesi. Al massimo anni”

(Teleborsa) – “Come Governo abbiamo dato quello che potevamo a Genova, in pochi mesi, al massimo anni, Genova tornerà a essere più forte di prima”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a margine di una riunione dei ministri dei Trasporti a Bruxelles.

Le parole del Ministro però sono finite al centro della bufera, scatenando la polemica sui social network ma anche del mondo politico. Critiche al Ministro arrivano in particolare dal Pd, con il capogruppo dem in commissione Lavori pubblici Salvatore Margiotta che parla di “disastrosa profezia” e l’ex Ministro della difesa Roberta Pinotti che fa notare come la differenza tra pochi mesi o anni per Genova sia in realtà “esiziale”.

LA PROCURA DI GENOVA SENTIRA’ DELRIO E DI PIETRO – Nel frattempo, la Procura di Genova ha deciso di sentire gli ex ministri delle Infrastrutture Graziano Delrio e Antonio Di Pietro nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi.