Genova rilancia gli investimenti. Per Savona potrebbe raddoppiare il PIL nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, starebbe per proporre all’UE un piano per raddoppiare la crescita del PIL italiano.

Il piano in questione – si legge in un articolo de Il Sole 24 Ore – farebbe perno su investimenti pubblici e privati, in particolare per le controllate statali come Enel, Eni, Terna e Leonardo che potrebbero arrivare ad investire 34 miliardi di euro. Questa importante campagna di investimenti consentirebbe all’Italia di raggiungere nel 2019 una crescita del PIL del 2%, a beneficio delle entrate statali e dei conti pubblici.

L’economista, collocato presso un ministero “orizzontale” dopo il placet sulla sua nomina alla guida dell’Economia, intenderebbe portare questa proposta alla Commissione europea in autunno, nell’ambito delle trattative per la nuova legge di Bilancio.

E non solo Savona ha proposte “economiche” da fare per un autunno che si preannuncia caldo, sia sotto il profilo politico che dal punti di vista finanziario (Borsa, Spread, rating ecc). Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in seguito ai fatti di Genova, ha già annunciato un vasto piano di investimenti per le infrastrutture, non solo per la messa in sicurezza delle autostrade, ma anche delle scuole ecc.