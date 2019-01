Genova, firmato contratto per “nuovo “ponte”. Pronto a metà aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 15 aprile 2020 sarà percorribile il “nuovo ponte” di Genova (struttura mista acciaio-calcestruzzo con pile in cemento armato) che sostituirà il viadotto Morandi tragicamente crollato il 14 agosto dello scorso anno. Questi almeno i tempi annunciati dal Sindaco del capoluogo ligure e Commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, subito dopo la firma del contratto per la realizzazione dell’infrastruttura ideata dall’architetto Renzo Piano.

“Oggi è un bel giorno per Genova perché firmiamo il contratto unico per la demolizione e la ricostruzione del ponte – ha detto il Sindaco Bucci – e demolitori e costruttori lo firmano insieme ma mantengono ciascuno le proprie responsabilità. Vogliamo dare un segnale al mondo che in Italia le cose belle si fanno bene a costi giusti e in tempi brevi”.

“Un ponte durevole, che stia in piedi mille anni. Bello, solido, semplice”, ha da parte sua dichiarato Renzo Piano. Il nuovo ponte sull’Autostrada A10, su idea dell’archistar, è il risultato del progetto vincitore per l’opera presentato dal Consorzio Salini Impregilo insieme a Fincantieri e Italferr.