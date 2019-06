Genova, demolito Ponte Morandi in 6 secondi

editato in: da

(Teleborsa) – Al via la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, dopo l’abbattimento delle pile 10 e 11 avvenuto in soli 6 secondi nella mattinata odierna (venerdì 28 giugno 2019).

La tanto attesa e temuta ‘implosione controllata’, guidata dall’esperto esplosivista Danilo Coppe, è avvenuta nel rispetto dei modi annunciati. Unico “imprevisto”, se così si può dire, il ritardo di circa 40 minuti dell’orario stabilito, ore 9.00 del mattino, a causa della notizia della presenza di un anziano in un appartamento tra quelli che dovevano essere evacuati, poi verificata non corretta.



Sfollate circa 3.500 persone nel raggio di 300 metri. 1.000 le cariche esplosive.

Dopo 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova, può definitivamente partire la ricostruzione. “E’ una giornata molto importante per la città di Genova – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – . Significa che il cantiere del Ponte sta andando avanti ed è una giornata molto importante anche per il suo valore simbolico. E’ un’altra promessa mantenuta. Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca che supera questa tragedia e ci porta al ritorno alla normalità”.