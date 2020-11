Genova, De Ferrari-Hitachi: nuova veste per la fermata del metrò

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiama La tua metropolitana il progetto di valorizzazione del metrò genovese lanciato lo scorso febbraio da Comune di Genova e AMT che punta a migliorare la qualità della sotterranea genovese, trasformando le fermate del metrò da luogo di passaggio a luogo di attrazione, nel quadro di una nuova visione della mobilità come elemento differenziante per lo sviluppo della città.

Il renaming della fermata, manifesti pubblicitari e adesivi murali sugli arredi interni e lungo le banchine, la personalizzazione di un treno e di un autobus AMT: la “nuova” stazione De Ferrari-Hitachi della metropolitana genovese non solo si rifà il look ma cambia nome grazie all’accordo di sponsorizzazione con Hitachi Rail (oggi presente in 38 Paesi, con 11 siti produttivi in tre continenti e oltre 12mila dipendenti, di cui circa 4mila in Italia), una delle quattro aziende – insieme a TIM Coop e Terna – ad aderire all’iniziativa, brandizzando con il proprio marchio la fermata della metro di piazza De Ferrari attraverso la personalizzazione di pareti e arredi interni della stazione.

COME FUNZIONA? – In pratica, personalizzando una stazione del metrò e mezzi del trasporto pubblico locale con il proprio brand, le aziende che hanno aderito all’iniziativa potranno qualificare il proprio marchio quale soggetto attento ai temi della viabilità e della mobilità urbana e sostenibile.

A beneficiare del progetto, ovviamente, saranno anche cittadini e turisti che, grazie a questo programma di fundraising, già in uso in molte città europee, potranno viaggiare su vetture del metrò e bus AMT sempre più all’avanguardia, confortevoli, veloci, ecologici e silenziosi.

La metropolitana di Genova, con un parco treni di 25 vetture, trasporta 14.400.000 passeggeri l’anno, 40mila al giorno. È lunga 7,2 km e conta otto stazioni che si aprono su punti turistici, culturali e commerciali della città, rappresentandone un elemento essenziale dal punto di vista della mobilità e un valore importante in termini di sostenibilità ambientale.

“La metropolitana è un asset strategico del trasporto pubblico locale. Valorizzare la rete sotterranea attraverso la sponsorizzazione delle stazioni – dichiara l’assessore alla mobilità e ai trasporti Matteo Campora – ci consente di riqualificare le fermate e migliorare il servizio, anche in vista della futura estensione del metrò nei tratti Brin-Canepari e Brignole-Martinez. Grazie a Hitachi Rail e alle aziende che hanno aderito al progetto, diventando co-protagoniste di una mobilità urbana sempre più sostenibile”.

“In un momento complesso della storia del nostro Paese e del mondo intero – sottolinea Christian Andi, Executive Officer Region EMEA Hitachi Rail Group – siamo felici di poter dare un contributo alla mobilità di Genova. L’intervento di rebranding realizzato in piazza De Ferrari rappresenta motivo di orgoglio per Hitachi Rail, dandoci la possibilità di confermare la nostra presenza e il nostro legame con la comunità locale. Siamo orgogliosi di poter supportare i progetti innovativi e visionari del Comune, e dei nostri partner locali, volti a modernizzare e migliorare la qualità dei servizi e quindi della vita di genovesi e turisti”.

Per Marco Beltrami, amministratore unico di AMT “Questa iniziativa vuole essere un segnale di cambiamento, di ringiovanimento dell’immagine della nostra metropolitana. Procedono i lavori di estensione per poter servire sempre più persone, ma è altrettanto importante che anche immagine e servizio crescano. Questo progetto – aggiunge – vale soprattutto per la freschezza e il rinnovamento che porta nelle nostre stazioni e ci accompagna nella crescita dell’offerta e dell’immagine della nostra metro. Hitachi, che ringrazio ancora una volta, ha colto perfettamente lo spirito di questa iniziativa scegliendo di brandizzare la stazione di De Ferrari”.