Genova: da Fincantieri ponte per la viabilità alternativa

(Teleborsa) – Fincantieri fornirà il progetto per la realizzazione di un ponte in acciaio sul Polcevera per la viabilità alternativa. Così in una nota congiunta firmata da Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, gruppo Fs Italia, Snam e Terna sul protocollo d’intesa firmato con i commissari per l’emergenza Toti e per la ricostruzione Bucci per il supporto “alla città di Genova e all’ area metropolitana, duramente colpite dal crollo del Ponte Morandi”.

TONINELLI ANNUNCIA BOZZA SUL CODICE APPALTI – “Uno dei tavoli più importanti è quello sul codice degli appalti, tra poco ci sarà una prima bozza. L’obiettivo è di semplificare, chiarendo quali sono le norme”, ha detto il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, parlando con i cronisti, che riserva anche una frecciatina a Delrio: “Ci sono tantissime strade provinciali in totale dissesto, sono tante le segnalazioni che riceviamo: le province sono state gestite male perché c’è stata una riforma Delrio completamente sbagliata“, ha sottolineato.