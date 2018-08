Genova, crollo ponte: Autostrade paga 1,5 milioni alle famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Ad oggi Autostrade per l’Italia ha versato 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del viadotto Polcevera, e che questa cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro lunedì mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 nuovi bonifici già predisposti. Sulle richieste non ancora soddisfatte, sono in corso accertamenti in collaborazione con gli uffici del Comune.

In totale, sono già 173 le famiglie genovesi che si sono rivolte ai due Punti di contatto aperti da Autostrade per l’Italia a Genova presso il Centro Civico Buranello e la scuola Caffaro in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, pari a circa il 70% delle 252 famiglie genovesi costrette a lasciare la propria abitazione dopo la il crollo del viadotto Polcevera.