Genova, Autostrade: presentate opzioni per demolire e ricostruire viadotto

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Autostrade e Atlantia, Giovanni Castellucci dopo l’incontro con il presidente della Regione Liguria Toti e il sindaco di Genova Bucci – . In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l’accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti interessate”.

In relazione ai tempi, il commissario per l’emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti precisa che “per avere la tempistica esatta andremo a chiedere il permesso alla procura perché l’area è sequestrata. Il piano di demolizione sarà più breve del previsto, si pensa a 30 giorni di esecuzione – . Il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, come idea. Mentre il moncone ovest sarà smontato pezzo pezzo. In un mese potrebbe essere operativo il piano esecutivo”.

Intanto Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti per “suggerire un provvedimento di legge ad hoc che non deve essere per forza una legge speciale per Genova, ma può essere messo nel prossimo Milleproroghe per andare oltre il primo decreto di emergenza che fissò i primi fondi per gli

indennizzi e quindi per avere nuovi fondi”.