Genova annuncia nascita del primo acceleratore per Blu Economy

(Teleborsa) – Il Comune di Genova e Deloitte Officine Innovazione hanno stretto un accordo di collaborazione per la nascita del primo acceleratore in Italia per la Blu Economy, che riunirà attività di supporto imprenditoriale dedicate a imprese che propongano attività legate al mare. L’acceleratore avrà la sua sede a Palazzo Verde, alle spalle del Porto Antico, e diventerà operativo entro l’anno.

“Si tratta del primo acceleratore su questo comparto nel mediterraneo e credo che questa sia l’azione più importante per sviluppare ulteriormente quella che è già un’eccellenza del nostro territorio. A differenza di un incubatore, dove vanno le startup, questo serve a venire incontro alle esigenze delle aziende che hanno già un modello di business e che hanno bisogno di fare il salto di qualità. Deloitte farà conoscere nel mondo i progetti che partono da Genova – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova, Giancarlo Vinacci –. Qui le imprese troveranno le nostre strutture e quelle del nostro partner che le aiuteranno a sondare i mercati e a usufruire delle opportunità per crescere”. “Il nostro ruolo – ha aggiunto Cristiano Camponeschi, di Deloitte Officine Formazione – è quello di capire le aziende e le loro necessità di innovazione e fornire soluzioni che possano innovare il loro business”.

Il significato di tale accordo per Vinacci è racchiuso nei numeri: “l’economia del mare – ha affermato l’Assessore – vale il 3% del Pil nazionale e, grazie al suo moltiplicatore, rappresenta circa 140 miliardi, di cui un terzo prodotto a Genova”.