Genertellife lancia iLove: nuovo standard di protezione per se stessi che premia stile di vita sano

(Teleborsa) – Genertellife, la compagnia diretta di Generali Italia, lancia iLove: l’innovativa assicurazione sulla vita che protegge il cliente con un programma di prevenzione della salute, le persone a lui care (garantendo loro un capitale in caso di morte) e sostiene anche le sue passioni (come associazioni sportive, sociali o culturali che si desidera sostenere con un aiuto economico anche a beneficio delle generazioni future, sempre con un capitale in caso di morte).

Con iLove è possibile offrire un’esperienza di protezione innovativa e tecnologicamente all’avanguardia, grazie al programma di prevenzione e connected care. Oltre alla copertura sulla vita infatti, iLove prevede l’opzione Care Program, un programma di prevenzione che offre check up gratuiti ogni due anni al fine di prevenire per tempo rischi legati alla salute dell’assicurato.

C’è poi My Clinic, la piattaforma web gratuita che offre 6 consulti medici h24 e 365 giorni l’anno, tramite telefono o skype, con medici generalisti specialisti. Inoltre permette, l’accesso ad una sezione su sintomi e curiosità e alla propria cartella clinica digitale, con il dettaglio della propria storia medica, delle proprie misurazioni, e la possibilità in caso di necessità, di tradurre i dati medici caricati autonomamente in altre lingue.

In più, iLove offre le seguenti garanzie aggiuntive:

– Extra Capitale: risarcisce i propri cari con un capitale aggiuntivo in caso di morte per infortunio o per incidente stradale.

– Malattie Gravi: rimborsa un capitale di € 30.000 a titolo di rimborso spese mediche in caso di gravi patologie.

– Infortunio e Invalidità: in caso di infortunio con fratture, lussazioni o ustioni l’indennizzo è compreso tra € 500 e € 5.000, mentre in caso di invalidità permanente risarcisce un capitale di € 30.000

– Invalidità Totale Permanente: rimborsa il capitale scelto anche in caso di invalidità totale e permanente.