Genertel (Generali Italia), al via copertura contro bullismo e cyberbullismo

(Teleborsa) – Genertel, la compagnia diretta di Generali Italia, presenta la copertura contro bullismo e cyberbullismo in occasione della 3° edizione di “Parole Ostili” che si terrà a Trieste. Si tratta di un sistema di prevenzione e tutela per difendersi dall’appropriazione dei dati sensibili e monitorare i comportamenti violenti e scorretti in rete.

All’evento Generali Italia sarà presente anche con Bullyctonary, il primo dizionario on line per sensibilizzare, informare ed educare i ragazzi e le famiglie sul fenomeno del cyberbullismo, portata avanti con Informatici Senza Frontiere.

Con le coperture “Tutela Aggressioni e Cyber Risk” Genertel, la prima compagnia diretta nata 25 anni fa, permette di accedere gratuitamente al programma “Digitale Sicuro”, l’algoritmo per proteggere il proprio profilo digitale. Inoltre risarcisce tutte le spese mediche, legali e di interventi di supporto psicologico per stress post-traumatico in caso di aggressione. La copertura è inserita nella soluzione di Genertel dedicata alla protezione della casa e della famiglia “Quality Home and Care”.

“Il bullismo e il cyberbullismo sono dei rischi emergenti e rappresentano un tema importante per le famiglie – ha dichiarato Manlio Lostuzzi, Amministratore Delegato di Genertel – . Con questa nuova soluzione vogliamo proteggere le persone ed essere per loro un Partner di Vita nei momenti significativi, siano essi reali o virtuali”.