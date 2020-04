“Genertel Everywhere” primo contact center 100% da casa

editato in: da

(Teleborsa) – Un contact center operativo al 100% da remoto, il primo nel suo genere in Italia. Al via oggi “Genertel Everywhere”, il nuovo servizio di assistenza al cliente di Genertel che la compagnia assicurativa ha messo in campo per affrontare in sicurezza il nuovo contesto legato all’emergenza Covid-19.

In meno di due settimane, infatti, è stata completata infatti la remotizzazione di tutte le attività degli oltre 700 consulenti di Genertel e Genertellife, al fine di permettere loro di lavorare da casa e in sicurezza, garantendo al contempo gli elevati standard di servizio tipici di Genertele GenertelLife agli oltre 1,2 milioni di clienti in tutta Italia. Come spiega la Compagnia, “Genertel Everywhere crea una nuova relazione tra i clienti, che possono accedere da qualunque luogo ai servizi della Compagnia, e i consulenti, che possono rispondere oggi direttamente dalle loro case. App, telefono, chat, email sono gli strumenti a disposizione del clienti per poter contattare uno degli oltre 700 consulenti Genertel, sempre pronti a rispondere alle diverse esigenze”.

Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertellife, ha dichiarato: “Da oggi diventiamo il primo contact center assicurativo in grado di servire da remoto le famiglie italiane. Dal primo momento dell’emergenza abbiamo avuto un obiettivo chiaro: tutelare la salute delle nostre persone, essere vicini ai nostri clienti e garantire continuità al business con soluzioni che rispondano alle esigenze di oggi”.

E proprio in considerazione del nuovo contesto delineato dall’emergenza Coronavirus, Genertal e Genertellife hanno previsto nuove misure per rispondere alle esigenze di oggi delle famiglie italiane: l’opzione “Stop and Go” che prevede la sospensione e la riattivazione gratuita tramite App e una riduzione dei prezzi fino al 10% delle polizze per le RC e il lancio della nuova soluzione Genertellife “Deposito protetto” per la tutela dei risparmi delle famiglie “che combina protezione, rendimento, convenienza e flessibilità”.