Genertel contribuisce al Manifesto della comunicazione non ostile per il business

(Teleborsa) – La rete non è qualcosa di ostile ed avulso dalla realtà del proprio business. Spesso parole come online ed offline vengono percepite come “ostili” , incomprensibili e difficili da gestire. Da qui nasce la campagna “Manifesto della comunicazione non ostile…per il business”, promossa dall’associazione no profit Parole O_Stili.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione cui ha aderito anche Genertel, l’assicurazione telefonica di Generali Italia, che sostiene il progetto in coerenza con i propri valori e la propria vision: proteggere e migliorare la vita delle persone. Questa è solo una delle campagne di sensibilizzazione di Generali, assieme a “Bullyctionary”, il primo dizionario online che raccoglie e monitora le parole più utilizzate dai bulli in rete per sensibilizzare, informare ed educare i ragazzi sul fenomeno del cyberbullismo.

E per aderire quest’ultima campagna sulla Generali si impegna attivamente alla costruzione di un mondo di parole meno ostili, con la stesura di due dei dieci principi a cui aziende e imprese possono ispirarsi per gestire al meglio il dialogo sui social media e i rapporti online. Tali principi cardine sono Condividere è una responsabilità (reputazione e credibilità azienda) e Le idee si possono discutere (rispetto e garanzia della libera espressione delle idee)

“Le parole sono il ponte che unisce Genertel alle persone e queste parole devono rappresentarci, essere coerenti, responsabili, rispettose, oneste – ha commentato Federica Alletto, Responsabile Marketing & Distribution di Genertel – Condividere oggi è una responsabilità non solo una possibilità: quanto si condivide rispecchia anche l’immagine dell’azienda. Con i nostri dipendenti e i nostri clienti utilizziamo una comunicazione semplice e diretta: ciò perché vogliamo essere trasparenti, coerenti e autentici per costruire un rapporto di fiducia nel tempo con le persone”.