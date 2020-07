Generali Welion, nuova partnership con AIWA

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova partnership per Generali Welion. La Società di welfare integrato di Generali Italia entra a far parte dell’Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa) che, partecipata dai principali player del mercato, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del welfare, del wellness e del wellbeing delle persone in azienda, accompagnando il corretto sviluppo di una delle più moderne leve di valorizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, di incremento della competitività aziendale.

“L’adesione di Generali Welion ad Aiwa è per noi un onore e una grande possibilità – ha commentato Emmanuele Massagli, presidente di Aiwa –. Un onore perché Generali è da sempre leader nelle soluzioni per la salute e la sicurezza sociale dei cittadini. Una possibilità perché i professionisti di Welion porteranno nell’Associazione una ulteriore sensibilità sui temi del welfare, che ci permetterà di osservare questo mercato con ancor più dettaglio e competenza”.

“La decisione di aderire ad Aiwa, – spiega Generali in una nota – nasce inoltre con l’intento di sensibilizzare aziende, istituzioni, politica e parti sociali sui vantaggi di scegliere, attraverso il welfare aziendale, soluzioni innovative nel mondo della salute”.

“Siamo molto contenti di unirci ad Aiwa, insieme ai principali player di mercato. Forti dell’expertise di Generali nel welfare integrato, – ha affermato Paolo De Santis, consigliere delegato di Generali Welion – grazie ai vasti programmi che applichiamo ai nostri 15mila dipendenti, alla conoscenza del mercato con Welfare Index Pmi e alla nostra ampia offerta assicurativa, vogliamo così continuare a diffondere la cultura di un welfare realmente integrativo del pubblico, offrendo consulenza e servizi di gestione sulle iniziative di welfare integrato: sanità, previdenza, non autosufficienza, flexible benefit”.