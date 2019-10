Generali torna title sponsor della Maratona di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Generali title sponsor della Milano Marathon per il secondo anno consecutivo. La competizione internazionale, giunta alla XX edizione, si svolgerà il 5 aprile 2020 nel centro del capoluogo lombardo ed entrerà in Citylife, casa della Torre Generali, uno dei distretti urbanistici più importanti d’Europa, fondato sui concetti di qualità della vita, creazione di servizi, sostenibilità ed energie rinnovabili.

Alla manifestazione il Gruppo sarà presente con The Human Safety Net, l’iniziativa che unisce le potenzialità del settore sociale a quelle di Generali a livello globale e che punta ad avere un impatto di lungo termine nelle vite delle persone più vulnerabili e attivare i loro talenti. Grazie a Ora di Futuro, il progetto di The Human Safety Net in Italia a favore delle Famiglie, verrà realizzata una gara di solidarietà a favore delle onlus partner del progetto.

Il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha affermato: “La Milano Marathon è un evento sportivo che abbraccia la città: non solo sport e partecipazione, ma condivisione e solidarietà. Per questo siamo lieti di rinnovare la collaborazione nell’anno in cui la maratona celebra un anniversario importante, condividendola con le nostre persone, affinchè al messaggio di una vita sana da perseguire anche attraverso lo sport si accompagni quello di un evento positivo, aperto a tutti, sostenibile”.

Inoltre, Generali proseguirà con il progetto di attività di preparazione atletica alla maratona, iniziato nel 2019, dedicato ai propri dipendenti.

A Piazza Affari il titolo segna un negativo dell’1,23%.